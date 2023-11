Bevor es auf den beiden Bühnen thematisch zur Sache ging, begrüßten die Moderatoren – Christian Holzinger und Friedrich Althuber – die Teilnehmer (m/w). Zum Auflockern baten Sie die Teilnehmenden, dass sich die jeweiligen Sitznachbarn kurz vorstellen. Das „Speeddating“ sorgte für unterhaltsame Momente und förderte das Kennenlernen auf witzige Art und Weise.

Dann erwartete die Teilnehmenden eine spannende Keynote. Denn Prof. Estelle Herlyn referierte zum Thema „Nachhaltigkeit diesseits und jenseits des Gebäudebereichs – sind wir noch zu retten?“

Herlyn stellte die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen vor und erinnerte an die erste Klimakonferenz 1972, wo die damalige indische Premierministerin Indira Ghandi meinte: „Wir möchten unsere Menschen aus der Armut bringen. Der Umweltschutz darf nicht unsere wirtschaftliche Entwicklung nicht verhindern“. An diesen vorausahnenden Worten habe sich nichts geändert, so Herlyn – es gehe um die Gleichzeitigkeit von Klimaschutz und wirtschaftlicher Entwicklung, an der auch der globale Süden seinen Anteil haben möchte.

China hat große Teile seiner Bevölkerung aus der Armut gebracht, aber um den Preis, heute einer der größten CO 2 -Emittenten der Erde zu sein (mit rund 1/3 der weltweiten Emissionen). Vom wirtschaftlichen Aufschwung Chinas als „verlängerte Werkbank“ profitieren westlichen Industrieländer stark – die Emissionen seien also entsprechend ausgelagert. Dieses Beispiel veranschauliche, wie notwendig internationale Kooperationen wären/sind. Wenn sich Deutschland und Österreich nur auf ihre Energie-/Klimaziele konzentrieren, sei das zwar löblich, bringe aber in Summe viel zu wenig. Es fehle an der internationalen Kooperationen, obwohl genau die für den Klimaschutz von essenzieller Bedeutung sind.

Ob die vielen Restriktionen (F-Gase-VO, GEG, EWG,…) im Gebäudebereich dem Energie-/Klimazielen dienlich sind, dürfe man in Zweifel ziehen. Denn zu viele (Technologie-) Einschränkungen (und -verbote) bergen nicht nur die Gefahr von Kostensteigerungen, sondern auch, dass die Bevölkerung nicht bereit ist, die Ziele mitzutragen. Und man sich von etwaigen Fortschritten entkoppelt.

„Die Frage, die man sich stellen sollte, lautet: Mit welchem finanziellen Einsatz erzielt man die größten CO2-Einsparungen?“, gab Herlyn zu bedenken und brachte einige Beispiele, wie man mit vergleichsweise geringen Mitteln viel bewirken könnte.

Im Moment betreibt die EU den Ausstieg aus den fossilen Energien – „aber sollte man nicht den Ausstieg aus fossilen Emissionen betreiben?“ Hier würde das Thema Carbon Capture mit einfließen können und wesentliche Lösungsmöglichkeiten bieten.

Was man ebenfalls bedenken solle, sei die demographische Entwicklung: 2050 sollen 10 Milliarden Menschen die Erde bevölkern. Wie werden diese verköstigt, mit Arbeit und Energie versorgt?

Dr. Estelle Herlyn zeigte sehr anschaulich auf, dass zur Rettung des Weltklimas nicht nur der Energie-/Gebäudesektor relevant ist. Es gibt viele mögliche Wege/ Antworten auf die Herausforderungen des Klimaschutzes - aber die werden von der Politik momentan nicht überall wahrgenommen, gesehen oder umgesetzt.