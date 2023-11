Der Spezialist für Kälte- und Klimatechnik sowie Wärmepumpentechnologie Bitzer hat Ende Oktober 2023 das Unternehmen BPower a.s. mit Sitz in Havlíčkův Brod/ Tschechien erworben. Durch diesen Schritt erweitert Bitzer sein Portfolio in Bezug auf die Nutzung von (Ab-)Wärme und investiert erneut in das Thema grüne Energie. Mit der Akquisition bietet Bitzer nun nicht nur Komponenten und ORC-Anlagen (Organic Rankine Cycle) an, mit denen sich aus Abwärme Strom erzeugen lässt, sondern ermöglicht jetzt auch die Systemintegration. Effiziente Abwärmenutzung in der Industrie kann erheblich dazu beitragen, energieeffizient zu produzieren, CO 2 -Emissionen zu reduzieren und somit Klimaziele zu erreichen.

Dass am 20. September 2023 die EU-Energieeffizienzrichtlinie (EU) 2023/1791 im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurde und am 10. Oktober 2023 in Kraft trat, bei der der Grundsatz „Energieeffizienz an erste Stelle“ verfolgt wird, sei an dieser Stelle angemerkt.

In Österreich sind manche Unternehmen durch das seit heuer gültige, neue Energieeffizienzgesetz verpflichtet ihre Abwärmepotenziale anzugeben (Audits sind bis 30.11.2024 umzusetzen) - damit wird Bewusstsein für diese schlummernde Energieressource geschaffen, wie Teilnehmer der Austrian Air & Cooling Innovention beim Vortrag von Dr. Georg Benke von e7 energy innovation & engineering und HLK-Leser in der Ausgabe VII-2023 erfahren haben.