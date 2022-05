Bier gebraut mit der Kraft der Sonne

In der Grünen Brauerei Göss ist seit 2013 eine Solaranlage in der Größe eines Drittel Fußballfeldes in Betrieb – sie ist Teil des nachhaltigen Energiemix, der das 100 % nachhaltige Brauen ermöglicht.

Seit 2019 wandelt auf dem Dach der Villacher Brauerei eine 5.400 m2 große Photovoltaikanlage Sonne in Strom um. Die Fläche, größer als ein Fußballfeld, deckt mehr als ein Drittel des Jahresenergiebedarfes der Brauerei ab. In Bier berechnet, werden jährlich 18 Millionen Flaschen Villacher Bier durch Sonnenergie erzeugt.



In der Brauerei Puntigam wurde Ende 2020 sogar eine noch größere Photovoltaikanlage auf 7.000 m2 installiert. Mit Sonnenergie aus dieser Anlage können 565 private Haushalte versorgt werden – 3.156 Module wurden auf einer Gesamtdachfläche von rund 14.000 m2 verbaut. Durch eine noch im Bau befindliche Erweiterung werden weitere 300.000 kWh/Jahr erzeugt und direkt in der Brauerei für Produktion und Abfüllung des Bieres verwendet.



Die Brauerei Schleppe in Klagenfurt hat 2021 auf einem Hallendach eine PV-Anlage in Betrieb genommen und erzeugt damit rund 170.000 kWh Strom, der zur Gänze von der Brauerei genutzt wird. Im niederösterreichischen Wieselburg wurde 2021 ebenfalls eine PV-Anlage auf einer Dachfläche von 3.200 m2 in Betrieb genommen.



„Wir wollen mit unseren nachhaltigen Projekten, ob groß oder kleiner, nicht nur zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele beitragen, sondern die großen Herausforderungen unserer Zeit sowie unsere Lösungsansätze dafür aufzeigen und vorleben, wie wir alle verantwortungsvoll und bewusster mit unserer Erde umgehen können – und setzen uns dabei durchaus ehrgeizige Ziele“, erläutert Gabriela Maria Straka, Mitglied des Management Boards.