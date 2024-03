Einen deutlichen Impuls für den Heizungstausch in den heimischen Haushalten erwartet man sich bei der Austria Email AG durch die großzügigen Förderungen, die es seit 01. Jänner 2024 gibt. So günstig wie jetzt, war der Heizungstausch in Österreich noch nie. Die staatlichen Förderungen betragen bis zu 75 % der Investitionskosten; bei einkommensschwachen Haushalten sind es bis zu 100 % (derzeit bis 2026).

Was der Bevölkerung aus Sicht der Austria Email AG noch stärker bewusst werden muss, ist die Tatsache, dass alternative Heizungssysteme wie z. B. Wärmepumpen durch die günstigeren Betriebskosten für deutliche Ersparnisse sorgen: Pro Jahr könne man sich rund 1.500 Euro an Energiekosten gegenüber Öl- oder Gas-Kessel ersparen, so das Unternehmen. Auch die Abgaben durch die staatlich eingeführten CO 2 -Steuern für das Heizen mit Öl oder Gas lassen sich durch die Nutzung einer Wärmepumpe sparen.

Bei einem Einfamilienhaus seien dies derzeit immerhin schon Mehrkosten von bis zu 300,- Euro pro Jahr, Tendenz steigend.

Der Umstieg auf eine Wärmepumpe amortisiert sich dank der gut gefüllten Fördertöpfe für den Heizungstausch und angesichts der Kosteneinsparungen beim laufenden Betrieb durchschnittlich schon in längstens vier Jahren, rechnet Austria Email vor (in Abhängigkeit der jeweiligen Förderhöhe in den einzelnen Bundesländern). Das sorgt für eine spürbare Entlastung bei den Energiekosten. Gleichzeitig kann jeder Bürger (m/w/d) etwas gegen die Klimakrise tun.

Wer sich über Wärmepumpen von Austria Email informieren möchte – bei der WEBUILD Energiesparmesse im März 2024 ist das Unternehmen als Aussteller vor Ort.