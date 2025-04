Für jene, die nicht in den Genuss einer (alten) Förderung „Raus-aus-Öl-und-Gas” des Bundes kamen – es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue Heizungsförderung des Bundes in Österreich geben. Die wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aber nicht mehr so hoch ausfallen und soll bis Sommer 2025 „evaluiert“ werden. Deutlich zu spät, meint Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria: „Jeder Branchenkenner weiß, dass ab dem Sommer keine Heizungen mehr getauscht werden. Wir brauchen also klare und verlässliche Rahmenbedingungen möglichst rasch, sonst raubt diese Endlos-Evaluierung einer ganzen Zukunftsbranche fast ein Jahr und gefährdet so Arbeitsplätze.“ Und Stiksl erinnert: „Seit der Nationalratswahl am 29. September 2024 hat Österreich sieben Milliarden Euro für Energieimporte gezahlt. Allein die im vergangenen Jahr neu installierten Pelletheizungen haben eine zusätzliche regionale Wertschöpfung von mehr als einer Milliarde Euro ausgelöst und 65.000 Arbeitsplätze gesichert.“ Die Erfolgsstory Heizkesseltausch sei also auch ohne langwierige Evaluierung klar und deutlich, so Stiksl, und müsse daher fortgesetzt werden.



1 x wöchentlich Meldungen aus der HLK-Branche - abonnieren Sie unseren kostenlosen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!