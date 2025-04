Mit dem hydraulischen Abgleich wird sichergestellt, dass jeder Heizkörper im System die richtige Menge an Heizwasser erhält. Das sorgt für optimalen Wärmekomfort und spart Energie.

Für einen automatischen hydraulischen Abgleich auf Verteiler- und Heizkörperebene bietet der Heizkreis HeatBloC MCom von PAW ideale Voraussetzungen. Das System vereint den Abgleich auf zwei Ebenen: Ein elektronischer Regler misst den Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf und gibt die Pumpendrehzahl über ein PWM-Signal passend vor. Der automatische, dynamische Abgleich des Verteilers unterbindet die gegenseitige Beeinflussung der Heizkreisläufe. Gegenüber einem mechanischen Differenzdruckregler spart der HeatBloC MCom mindestens 50 % an Pumpenenergie und gewährleistet dabei den gleichen Komfort.

Ob mit voreinstellbaren Thermostatventilen oder mit dynamischen Ventilen – mit dem HeatBloC MCom wird lediglich der passende Wert am Regler eingestellt und schon kann der hydraulische Abgleich an den Heizkörpern beginnen. Auf diese Weise ist eine Inbetriebnahme rasch erledigt.

Optional kann die PAW Connect App unterstützend eingesetzt werden. Das Kommunikationsset von PAW ist für den hydraulischen Abgleich an den Heizkörpern unterstützend tätig (in Deutschland kann darüber auch ein Zertifikat für die Fördergelder der BAFA/GEG erstellt werden. Somit werden alle Soll-/Ist-Daten erfasst und in dem Zertifikat abgebildet). Die PAW Connect App bietet zudem ein einfaches Anlagenmonitoring und kann via Modbus Schnittstelle in eine GLT eingebunden werden.



