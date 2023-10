Die PG Academy wird als erste Anlaufstelle für Know-how-Transfer in allen Fragen der Raumklimakomforttechnik fungieren. PG Austria-Geschäftsführer René Fink meint dazu: "Die PG Academy fungiert auch als Dienstleister im Bereich Aus- und Weiterbildung für Schwesterunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Noch in diesem Jahr sind zwei Kundenveranstaltungen in St. Barbara geplant. Für das eigene Team wurde heuer bereits gemeinsam mit der Personalleitung und der Geschäftsführung ein umfassendes Gesundheitsmanagementprogramm ins Leben gerufen."

PG Academy Leiter Georg Schabereiter ergänzt: „Gesundheit ist unser höchstes Gut. Um diese zu erhalten bzw. das Wohlbefinden zu fördern, wurde ein monatlicher Gesundheitskalender erstellt. Themen sind beispielsweise Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, gesunde Ernährung, ein Blutspendetag, ein Tag der seelischen Gesundheit, Yoga und Entspannungsübungen am Arbeitsplatz oder auch die gemeinsame Teilnahme an Laufveranstaltungen."