Mit der alpex F50 PROFI Kupplung SST/CU können SHK-Profis die Metallseite mit den Pressprofilen M(apress), V(iega) und SA(hna) verarbeiten. Das alpex-Rohr kann mit den fünf Pressprofilen F, U, TH, H und VP angeschlossen werden. Die Fittings erleichtern den Übergang zwischen den gängigen Rohrdimensionen von Verbundwerkstoff auf Metall und sind in den Durchmessern 15, 18, 22 und 28 mm erhältlich. „Mit der alpex F50 PROFI Kupplung SST/CU wird der Anschluss an das alpex System noch einfacher. Ein großes Plus ist die große Auswahl an Pressbacken“, erklärt Willi Mattolat, Leiter Produktmanagement Haustechnik bei FRÄNKISCHE.

