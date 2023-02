Das Online-Tool gibt anschließend einen Überblick über die benötigten profi-air-Produkte. Der integrierte Material-Assistent zeigt hier verschiedene vordefinierte Möglichkeiten etwa zum Rohrsystem, zu den Lüftungsgeräten oder zum Zubehör auf. Dabei lässt er den Nutzern Freiraum, um die Materialliste individuell an die Bedürfnisse des Objekts anzupassen. „Das unterstützt den Anwender bei der Auswahl seiner Komponenten. Mit profi-air PLAN kann er sich einfach und schnell das passende System zusammenstellen“, sagt Tobias Fraas, Produktmanager Kontrollierte Wohnraumlüftung im Bereich Haustechnik bei Fränkische.



Abschließend kann der Nutzer die Materialliste in übersichtlicher Tabellenform in verschiedenen Dateiformaten exportieren. Wahlweise sind weitere Informationen wie ein Leistungsverzeichnis und ein Strangschema enthalten. Profi-air PLAN speichert auch Zwischenstände der Projekte, sodass User ihre Planungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen und weiterbearbeiten können.