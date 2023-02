Magnetit und Rostschlamm können in Heizungsanlagen Störungen und Schäden verursachen, etwa an permanentmagnetischen Hocheffizienzpumpen, am Brennwertkessel, Wärmetauschern oder an Ventilen. Denn Ablagerungen, die den Wärmeübergang verschlechtern oder die Regelgenauigkeit beeinträchtigen, erhöhen den Aufwand und damit die Kosten bei der Wärmeerzeugung und -übertragung. Sauberes Anlagenwasser erhöht somit die Lebensdauer des Heizsystems, schützt dessen Komponenten und reduziert die laufenden Kosten.