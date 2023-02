Ein bewährtes Mittel, um die Korrosionswahrscheinlichkeit in Heizungssystemen zu mindern, ist laut der VDI-Richtlinie 2035 die Entsalzung von Füll- und Ergänzungswasser von Heizungsanlagen. Bei der Entsalzung werden die im Wasser enthaltenen korrosiv wirkenden Inhaltsstoffe reduziert und so die Korrosionswahrscheinlichkeit minimiert. Hier bietet Judo die kleine, kompakte Umkehr-Osmose-Anlage JMHB-RO mini zum mobilen Einsatz auf jeder Baustelle sowie die etwas größere Variante JMHB-RO an. Letztere ist aufgrund der hohen Füllleistung vor allem für größere Systeme geeignet. Beide Anlagen erzeugen aus Trinkwasser Heizwasser für die salzarme Fahrweise (Leitfähigkeit <100µS/cm), die von vielen Herstellern gefordert wird. Der Einsatz der JMHB-RO erfordert zudem weder eine Regeneration noch den Tausch von Harzbehältern. Wenn die Anlage den vorab eingestellten Systemdruck (1-8 bar) erreicht, schaltet sie automatisch ab. Die Anlage wird betriebsfertig auf einem Gestell vormontiert geliefert und mit einer elektrischen Steuerung, inklusive Leitfähigkeitsanzeige sowie Betriebs- und Störanzeige ausgestattet.