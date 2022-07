Während die Nutzung solarer Wärme für Heizung und Raumwärme bereits seit mehr als 20 Jahren etabliert ist, ist das große Potential und die hohe Effizienz solarthermisch erzeugter Prozesswärme und -kälte für industrielle Prozesse in Österreich noch wenig bekannt: Viele Industrieprozesse benötigen Temperaturen unter 100° C. Mit solarer Prozesswärme und -kälte können Industriebetriebe heißes und kaltes Wasser mit erneuerbarer Solarwärme produzieren und dabei ein hohes Potential an Energie-Einsparung realisieren.

Die von Solid Solar Energy Systems für AVL errichtete Anlage stellt ein europaweites Leuchtturmprojekt im Industriesektor dar. Sie besteht aus einer solarthermisch gespeisten Prozesswärmeanlage in Kombination mit einer Absorptionskältemaschine und einem hocheffizienten Rückkühlsystem. Der Solarpufferspeicher kann auch vom konventionellen Versorgungssystem als Lastmanagement genutzt werden. In Summe können so 320 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart werden.

Solid-Geschäftsführer Stephan Jantscher wirkt zufrieden hinsichtlich der Auszeichnung im Rahmen des heurigen Globe Styria. Wie er meint, freue er sich, AVL für dieses Leuchtturmprojekt der ökologischen Wärmewende gewonnen zu haben.