Der COP-Wert ist ein Vergleichskriterium für die Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen. Mit dem sogenannten COP-Wert (Coefficient of Performance) drückt sich das Verhältnis von Nutzwärme zur aufgewendeten elektrischen Energie aus. Je höher dieser Wert, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Gute COP-Werte liegen zwischen 3 und 5. Wärmepumpen mit einem COP-Wert von unter 3 sind in der Regel unwirtschaftlich.*

* In dem Artikel Die Wärmepumpe: Geschichte – Technologie – Markt, Kap. 5 erfahren Sie zudem, welche Kennzahlen bei Wärmepumpen für die Effizienz noch wichtig resp. wichtiger sind.