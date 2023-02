Handwerk liegt im Mittelfeld

Handwerksberufe erreichen mit 80 Prozent zufriedenen Befragten im Länderdurchschnitt ein gutes Ergebnis. Die höchste Zufriedenheit erzielt das Handwerk bei den Befragten in den Niederlanden (86 Prozent) und in Polen (85 Prozent). Am geringsten ist die Zufriedenheit in Deutschland und Belgien (78 Prozent). In Österreich liegt die Zufriedenheit bei 82 Prozent.

Spitzenreiter Gastro und Hotellerie

Die Gastronomie und Hotellerie werden von den Befragten im Vergleich zu anderen Dienstleistungsbranchen mit 90 Prozent Zufriedenheit am besten bewertet – in Österreich sogar mit 91 Prozent. Mit Kosmetik- und Friseurleistungen sind 89 Prozent zufrieden, in Österreich sogar 95 Prozent. Bei Kfz-Dienstleistern gibt es deutliche Länderunterschiede: In den Niederlanden sind 88 Prozent der Befragten zufrieden, in Polen 75 Prozent. In Österreich liegt die Zufriedenheit mit Kfz-Dienstleistungen bei 84 Prozent.

Schlusslicht: Paketdienste, Mobilfunkunternehmen & Internetanbieter

Über alle Länder hinweg ist ein Viertel der Befragten mit Paketdiensten unzufrieden. In Polen sind 90 Prozent zufrieden, in Deutschland und Österreich hingegen nur 69 Prozent. Schlusslichter insgesamt im Zufriedenheits-Ranking der Dienstleistungsbranchen sind Mobilfunkunternehmen und Internetanbieter mit 68 Prozent in Österreich.