Mit der heuer gestarteten Sonnenstrom-Offensive sucht die Stadt Wien starke Partner (m/ w/ d) aus der Wirtschaft und Bevölkerung, wie Sie in diesem HLK-Bericht erfahren.

Teil der Sonnenstrom-Offensive der Stadt Wien sind auch organisierte Diskussionsveranstaltungen, die sich an Wiener Unternehmen, Bauträger und verschiedenste Einrichtungen, die eine Photovoltaik(PV)-Anlage planen oder bereits in Betrieb haben, richtet.

Beim 2. Wiener Solar-Talk im Café Landtmann standen vor allem Fragen rund um das Thema Netzinfrastruktur und Photovoltaik-Anlagen im Mittelpunkt.

Was sollte vor der Errichtung einer Solaranlage mit den Wiener Netzen abgeklärt werden?

Was hat sich beim Thema Zählpunktnummer neuerdings geändert?

Wie lange dauert der Netzanschluss oder der Einbau des neuen Wechselrichters? Kann die Überschussenergie tatsächlich eingespeist werden?

Ist das Wiener Stromnetz für die Energiewende überhaupt gerüstet?

Vertreter (m/ w/ d) von Alstom Transport, ART for ART, Bäckerei Felber, enixi, Gesiba, Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP), magdas Hotel – Caritas Wien, Vereinigte Eisfabriken und Kühlhallen in Wien, Wiener Werkshallen und Wiener Wohnen waren gekommen, um Antworten zu erhalten.