Ein möglichst rascher Umstieg auf erneuerbare Energiequellen ist eine zentrale Maßnahme im Klimafahrplan der Stadt Wien bis zum Jahr 2040. Die Sonnenstrom-Offensive ist ein Baustein zu diesem Ziel. Dabei lädt die Stadt Wien einerseits Bürger (m/w/d), Betriebe und Verbände dazu ein, Teil der Energiewende der Stadt zu werden; anderseits sollen stadteigene Gebäude und versiegelte Flächen zügig mit Sonnenstrom-Anlagen ausgestattet werden. Mit einer klaren Botschaft: „Wien hat’s drauf. Mit freundlicher Unterstützung der Sonne“, die als Plakette von der Stadt Wien vergeben wird und am Gebäude angebracht werden kann.

Sonnenstrom ist eine nachhaltige Energieform und erlebte 2022 einen Boom – die PV-Branche blickt trotz einiger Herausforderungen zuversichtlich in die Zukunft.

Je mehr Wiener auf Sonnenstrom setzen, desto näher rückt eine positive Klimabilanz der Stadt. Gleichzeitig steigt der Strombedarf der Stadt kontinuierlich – u. a. durch mehr E-Mobilität oder den Einsatz von Wärmepumpen. Bereits jetzt sind über 5.000 Sonnenstrom-Anlagen – davon über 200 auf stadteigenen Gebäuden – in Betrieb. Damit können mehr als 30.000 Wiener Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgt werden.