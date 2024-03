Günther Lichtblau, Klimaexperte des Umweltbundesamtes, betont die Notwendigkeit weiterer Anstrengungen zur Erreichung der Klimaziele und der Klimaneutralität. Die vorläufigen Daten zeigen eine Fortsetzung des positiven Trends mit den niedrigsten Emissionen seit 1990.



Im Bereich des Emissionshandels wird bis 2023 ein Rückgang der Emissionen um 1,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente erwartet, der vor allem auf eine Reduktion des Erdgasverbrauchs in der Stromerzeugung zurückzuführen ist. Darüber hinaus trägt ein Rückgang in der Eisen- und Stahlindustrie zur Reduktion bei.



Die vorläufigen Daten zeigen auch einen Rückgang der Emissionen in den durch das Klimaschutzgesetz regulierten Sektoren mit einem erwarteten Rückgang von 2,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Dazu tragen insbesondere der Verkehrs- und der Gebäudesektor bei.



Diese Entwicklungen folgen auf das Jahr 2022, in dem Österreich einen Rückgang der Treibhausgasemissionen um 5,8 % verzeichnen konnte, was die anhaltenden Anstrengungen zur Reduktion der Klimaauswirkungen unterstreicht. Die vollständigen Daten für das Jahr 2022 werden im Jänner 2024 vorliegen, detaillierte Informationen zu den Emissionen im Jahr 2023 werden im Sommer 2024 erwartet.