Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sagt dazu: „Wir sind beim Ausbau von Ökostrom auf einem guten Weg, wir konnten heuer bereits 85 Prozent unseres Stromverbrauches aus Erneuerbaren decken. Und das während der Wintermonate. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren waren wir zu diesem Zeitpunkt nur bei rund 50-60 Prozent.“





Gewessler möchte diesen erfolgreichen Weg weitergehen: „Für kleinere, private Photovoltaik-Anlagen gilt: null Prozent Umsatzsteuer, null Prozent Bürokratie. Die Invest- und Marktprämien-Förderungen richten sich nun in erster Linie an Unternehmen, die mit meist größeren Anlagen eine entscheidende Rolle in der Energiewende spielen. Jedes erneuerbare Kraftwerk bringt uns Unabhängigkeit. Jede Anlage schützt das Klima und mit jeder einzelnen Anlage sparen wir Geld. Für die Investitionsförderung in erneuerbare Stromerzeugung nehmen wir dieses Jahr 150 Millionen Euro in die Hand. So kommen wir dem Ziel von 100 Prozent Ökostrom bis 2030 wieder ein Stück näher.“