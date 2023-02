„Mit unseren Büros in Wien, Zagreb, Budapest und nun auch in Krakau können wir im CEE-Raum als integraler Planer noch präsenter sein. Gleichzeitig sind unsere polnischen Kolleg:innen bereits jetzt stark im deutschsprachigen Raum tätig, wodurch sich zahlreiche Synergien zwischen unseren Büros ergeben. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit diesem großartigen Team aus Krakau“, erklärt ATP-CEO Christoph M. Achammer.

Als strategischer Partner für ATP in CEE ist das Architekturbüro IMB Asymetria mit Sitz in Krakau auch in Warschau präsent. Als eines der größten und erfolgreichsten Architekturbüros Polens mit umfassender Erfahrung im Retail-Bereich tätigt ATP Asymetria heute bereits mehr als die Hälfte des Auftragsvolumens in der D-A-CH-Region.

Architekt Marek Borkowski, Geschäftsführer von ATP Asymetria, war 2002 gemeinsam mit Design Director Witold Gilewicz Bürogründer von IMB Asymetria. Borkowski betont die Vorteile der länderübergreifenden Partnerschaft: „Die Zusammenarbeit von Architekt:innen und Ingenieur:innen sind ein Garant für beste Designqualität von Gebäuden und hochwertige Raumplanung. Der Zusammenschluss von ATP architekten ingenieure und IMB Asymetria erfolgte unter dieser Prämisse.“