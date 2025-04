Mittlerweile hat sich das Online-Berechnungstool R.O.S.E. als aussagekräftige und substanzhaltige Lösung etabliert. Wie leistungsfähig das Berechnungstool angewendet werden kann, zeigen bereits zahlreiche umgesetzte Bauprojekte. Das innovative Baukonzept der neuen Zentrale der Windkraft Simonsfeld AG in Ernstbrunn (NÖ) ist eines davon - es verbindet ressourceneffizienten Ingenieurholzbau und höchste Energieeffizienz der Gebäudehülle. Wärmepumpe, PV-Anlage und effiziente Kühlsysteme erledigen die Temperierung des Gebäudes. Mit R.O.S.E. wurden die Vorteile des TGA-Konzepts ermittelt, das gegenüber herkömmlichen fossilen Energieträgern 68 % CO 2 in einem Betrachtungszeitraum von 20 Jahren einspart. Die Investition in die alternative Energieanlage amortisiert sich nach etwa zehn Jahren.

Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche Anwendung von R.O.S.E. zeigt das Wohnbauprojekt „Grüne Stadtvillen“ der ARE Austrian Real Estate in Mödling/ NÖ. Hier werden vier Gebäude in Holz-Hybrid-Bauweise mit hohem Vorfertigungsgrad errichtet. Als Heizungslösung wird ein Wärmepumpensystem mit Tiefenbohrungen und Soleleitungen in Kombination mit einer PV-Anlage gewählt. Mit R.O.S.E. wurden die Investitions- mit den Betriebskosten in einer Barwertmethode verglichen und die Amortisation der Anlage errechnet: Im Vergleich mit einem herkömmlichen System amortisiert sich die innovative Lösung bereits nach fünf Jahren.

Bis Ende 2023 konnten bereits 80 Projekte mit R.O.S.E. bearbeitet werden. Um die Datensätze in R.O.S.E. stetig up-to-date zu halten wird das Tool permanent mit aktuellen Eingabewerten (Energiepreise, CO 2 -Äquivalente usw.) aktualisiert. Zudem werden die Funktionen auf Basis von verschiedenen bearbeiteten Projekten evaluiert und angepasst. Damit steigt nicht zuletzt der Detaillierungsgrad der Berechnung immer weiter an.



