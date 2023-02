Rückblick: Der Start ins Jahr 2022 war noch vielversprechend. Über 56 % der Befragten gingen (laut Baubarometer) davon aus, dass sich die Bauwirtschaft in den nächsten 12 Monaten positiv entwickeln würde, nur 17 % erwarteten Rückgänge. Dann die Trendwende zu Jahresmitte. Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise, dazu die durch Corona bedingten, seit Frühjahr 2020 anhaltenden, Probleme ließen die Stimmung in den Keller rasseln. In Zahlen: 58,4 % der Unternehmen schätzten die Entwicklung der Bauwirtschaft in den nächsten 12 Monaten als rückläufig ein, nur noch 22,6 % als positiv. Das Stimmungsbarometer erreichte damit seit der ersten Erhebung der INFO-Techno Baudatenbank im Jahr 2015 einen Tiefststand.