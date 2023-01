Energieintensive Branchen sind demnach besonders betroffen: So hatten etwa die Bäcker (als Gesamtbranche) in den Jahren 2016 bis 2020 noch durchschnittlich Gewinne von 2,52 % der Betriebsleistung erzielt. Bei einer Steigerung der Energiekosten um 200 % wird daraus ein satter Verlust von -3,25 %.

Noch dramatischer das Bild bei Textilreinigern, Wäschern und Färbern: Hier kehrt sich ein schmales Plus von 1,61 % durch die Energiekosten-Explosion in ein Minus von 8,06 % um. „Diese Daten sind Branchendurchschnitte: Viele Unternehmen werden also tatsächlich weniger Gewinn erwirtschaften und schon bei geringeren Kostensteigerungen in den Verlustbereich geraten“, erklärt Christina Enichlmair von KMU Forschung Austria.

„Die Energiekosten sind ein gravierendes Problem, aber nicht das einzige. Unsere Betriebe sind mit einem Gesamt-Belastungspaket aus Liefer- und Materialengpässen, extremen Preissteigerungen von Vormaterialien sowie aus Personalmangel und schwächelnder Nachfrage konfrontiert“, sagt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ. „Nach drei Jahren im Dauerkrisenmodus wird das vielen endgültig zu viel. Sie sind finanziell wie emotional bis zum Letzten gefordert.“