Stefan Friedl betont die Bedeutung der Wartung rückwärtskompatibler Produkte, die den Kunden eine langfristige Sicherheitsinvestition ermöglicht. Darüber hinaus setzt das Unternehmen mit „REACT“, einem innovativen digitalen Fernzugriffssystem, neue Maßstäbe für die digitale Transformation der Branche.



Die Einführung der „BC08“ zielt darauf ab, kleinen Unternehmen und Institutionen eine effiziente Sicherheitslösung zu bieten. Die einfach zu bedienende Zentrale unterstützt die Sicherheit mit standardkonformer und anerkannter Technologie. Im neuen Schulungszentrum von Labor Strauss können Mitarbeitende, Partner und Kundinnen in allen Aspekten der Gebäudesicherheit geschult werden, von der Grundausbildung bis hin zu fortgeschrittenen Kursen.



Im Jubiläumsjahr plant Labor Stauss zahlreiche Aktivitäten, darunter ein Betriebsfest und eine Presseveranstaltung im Juni. Das Unternehmen, das in Deutschland und Österreich mit 250 Mitarbeitenden und eigenen Produktionsstätten vertreten ist, setzt weiterhin auf Innovation und Sicherheit. Die Labor Strauss Gruppe, zu der neben der Zentrale in Wien auch deutsche Niederlassungen gehören, steht für Qualität, Forschung und Entwicklung sowie kundenspezifische Lösungen und zählt damit zu den führenden Herstellern in ihrem Segment.

