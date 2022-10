Am Donnerstag, 6. Oktober 2022, feierte die Labor Strauss(LST) Gruppe im Beisein von Wirtschaft und Feuerwehr das 25-jährige Bestehen der Tiroler Niederlassung. Das traditionsreiche Unternehmen ist Hersteller von innovativer Brandmelde- und Löschsteuertechnik sowie Spezialist für Not- und Sicherheitsbeleuchtung und exportiert in mehr als 40 Länder der Welt. Die Niederlassung in Innsbruck betreut Kunden aller Größenordnungen, vom Gesundheitsressort „Das Sieben“ in Bad Häring bis hin zum ÖBB-Tunnelsystem Unterinntaltrasse.