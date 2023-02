Dieses neue Selbstverständnis spiegelt sich auch in der Imagekampagne der Nachwuchsinitiative „ZEIT ZU STARTEN“ wider. Mit dem neuen Imagevideo und einer jungen Testimonial-Kampagne in den sozialen Medien präsentiert die Kampagne Argumente und Chancen für eine Karriere im SHK-Handwerk. Denn Ausbildung und Karriere im Handwerk sind eine attraktive Alternative zum Studium. „Nachwuchssuche ist Branchenaufgabe”, wiederholt Birgit Jünger, Referentin Marketing im ZVSHK. „Wir nehmen die Suche nach geeignetem Nachwuchs für unser Handwerk sehr ernst. Seit mehr als fünf Jahren arbeiten wir intensiv an diesem wichtigen Thema. Wir freuen uns, dadurch allein im Jahr 2020 über 1.700 Azubis an Betriebe des SHK-Handwerks vermittelt zu haben.“

Die vier Ausbildungsberufe des SHK-Handwerks – SHK-Anlagenmechaniker*in, Behälte- und Apparatebauer*in, Klempner*in und Ofen- und Luftheizungsbauer*in – erfüllen vielfältige Aufgaben rund um die Haustechnik und sind zukunftsweisend und krisensicher.

https://www.youtube.com/watch?v=t7qEei-zW5M]

www.zeitzustarten.de