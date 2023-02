Das Flachdach ist eines der sensibelsten Bauteile an einem Gebäude. Gewerkeübergreifend ist hier der Dachdecker wie der Installateur gleichermaßen gefordert. Darüber hinaus werden die Anforderungen - vor allem in Richtung „nicht Brennbarkeit“ - immer anspruchsvoller. Unter Berücksichtigung der Normen und Regeln, sowie des Brandschutzes bei gleichzeitiger Montagefreundlichkeit und Installationssicherheit, hat Schulte & Todt, in Zusammenarbeit mit Installateuren und Dachdeckern, den ISO SK entwickelt. Der ISO SK fasst unterschiedliche Medienleitungen in einem System sicher zusammen und berücksichtigt dabei auch die jeweils vorhandene Dachkonstruktion.