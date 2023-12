Zum 150-jährigen Firmenjubiläum hat Holter sein Engagement für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung mit einem besonderen Projekt untermauert. Geschäftsführer Markus Steinbrecher: "Unser Ziel war es, im Jubiläumsjahr 2023 15.000 Bäume zu sammeln."

Der symbolische Startschuss fiel vergangene Woche in Schlüßlberg in Oberösterreich beim Verein Fokus Mensch, wo Markus Steinbrecher den ersten Baum übergab. Der Hof Schlüßlberg ist ein adaptierter und großteils barrierefreier Mehrgenerationenhof, auf dem Menschen mit Behinderung nach Beendigung der Schulpflicht ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen.

„Nachhaltigkeit bedeutet für Fokus Mensch und den Hof Schlüßlberg auch, Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren. Denn: Inklusion schafft eine Zukunft, in der die Fähigkeiten aller Menschen wertgeschätzt werden“, so Einrichtungsleiter Erwin Gugenender.