Am 05. Oktober 2023 feierte HOLTER im Marinaforum in Regensburg sein 150-Jahr-Jubiläum mit einem großen Fest. Denn der Sanitär- und Heizungsgroßhändler ist seit einigen Jahren auch in Bayern mit mehreren Ausstellungen bzw. Standorten vertreten.

Geschäftsführer und Eigentümer Michael Holter betonte in seiner Ansprache die Bedeutung von Wurzeln und Erfahrungen für eine erfolgreiche Zukunft: „Seit 150 Jahren sind wir ein Familienbetrieb und haben gelernt, uns einem ständig verändernden Markt anzupassen. Daher feiern wir heute nicht nur 150 Jahre HOLTER, sondern zugleich 150 Jahre Fortschritt, Innovation und Nachhaltigkeit.“