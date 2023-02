Die 2005 von Peter Schelling gegründete TGS Technischer Gebäude Service GmbH ist auf die Wartung und Betreuung bestehender Haustechnikanlagen spezialisiert - und laut eigenen Angaben der größte Servicedienstleister im Bereich Gebäudetechnik in der Region. 72 Mitarbeitende kümmern sich um rund 21.000 Geräte in 3.600 Gebäuden in Vorarlberg, Tirol, der Ostschweiz und Süddeutschland. Neben der Servicierung bietet das Unternehmen die digitale Überwachung der Anlagen an. Mit dem neuen Geschäftsbereich erweitert TGS seine Leistungen um die Planung, Errichtung und Modernisierung von Energiesystemen. Dazu zählen Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher, Pelletsheizungen und Klimaanlagen für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Wohnanlagen.