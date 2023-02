Gemeinsam mit Gründer Peter Schelling leitet Bernhard Nenning seit 1. Juni die Bereiche Unternehmens- und Personalentwicklung bei der TGS Technischer Gebäude Service GmbH, dem größten Vorarlberger Servicedienstleister im Bereich Gebäudetechnik. Beim Unternehmen mit Sitz in Altach kümmern sich 72 MitarbeiterInnen um die Wartung und Betreuung von 21000 Geräten in 3600 Gebäuden in Vorarlberg, Tirol, der Ostschweiz und Süddeutschland. Der Schwerpunkt liegt dabei in den drei Fachbereichen Heizung/Sanitär, Lüftung/Klima/Kälte und Elektro-/Sicherheitstechnik.