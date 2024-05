Wer eine Ausbildung in der Wärme-, Kälte- und Klimatechnik hat, ist in Österreich eine sehr gesuchte Fachkraft, die bei Planungs-, Installations-, Anlagenbau- oder Industrie-Unternehmen einen gut bezahlten Job finden kann. Diese Fachleute sind die Umsetzer der Klimawende. Gebäudetechniker (m/w/d) reden nicht nur über den Klimawandel, sondern sie tun konkret etwas dagegen. Und sie sorgen in Gebäuden dafür, dass man sich darin wohlfühlen kann. Der Beruf ist vielseitig, abwechslungsreich und spannend – genauso, wie die Ausbildung dazu.

Wer die Gebäudetechnik-Ausbildung in der HTL Mödling macht und schafft, braucht sich um die berufliche Zukunft keine Sorgen machen – er/ sie findet immer einen Job.

Wer mehr wissen will, was da geboten wird, erfährt alles beim Schnupper-Camp am 12. Juni 2024 in der HTL Mödling (Technikerstraße 1-5, 2340 Mödling; Treffpunkt ist am 12. Juni um 08:30 Uhr im Hauptgebäude/ Aula).

Hier geht’s zum Schnupper-Camp-Anmeldeformular (PDF).