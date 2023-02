Die aktuelle Infektionslage in Bezug auf COVID-19 sei für die Verschiebung ausschlaggebend gewesen. Dragan Skrebic, Gesamtverantwortlicher für Vertrieb & Marketing, dazu: „Wir sind überzeugt, dass die Aussteller die Verschiebung der EXPO in den September als vernünftigen und richtigen Schritt sehen und entsprechend mittragen. Eine so große Messe zu planen, ist schon im Normalfall herausfordernd; in Pandemie-Zeiten noch komplexer, da alle Eventualitäten berücksichtigt werden müssen. Daher haben wir mit der Anmeldung zur EXPO gleich einen möglichen Ersatztermin für September von Anfang an mit kommuniziert, sodass der Ausweichtermin für unsere Industriepartner keine Überraschung darstellt. Natürlich haben wir gehofft, den alternativen Termin nicht zu brauchen; was uns diese Pandemie jedoch gelehrt hat ist, dass man sich flexibel auf neue Situationen einstellen muss. Die Verantwortung, die wir als Messeveranstalter gegenüber allen Beteiligten tragen, nehmen wir nicht auf die leichte Schulter, daher haben wir uns für die Verschiebung der EXPO ausgesprochen.“

Damit eine Messe wie die EXPO zu einem Erfolgserlebnis für alle wird, sind Nähe und Unbeschwertheit Grundvoraussetzungen, ist man bei Frauenthal überzeugt. Demnach sollten Masken und Abstand keine Veranstaltungen prägen. „Wir sind überzeugt, dass sich bis zum Sommer die Lage soweit entspannt, dass die EXPO im September ein fulminanter Auftakt ins Herbstgeschäft ist.“