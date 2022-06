FH Burgenland - Voten für spannende Studierendenprojekte

Sexual Health Education in Kenia

Studierende des Masterstudiengangs E-Learning und Wissensmanagement wollen das Risiko von HIV-Infektionen und ungeplanten Schwangerschaften bei jungen Menschen in Kenia reduzieren. Der digitale Sex-Education-Kurs soll den Jugendlichen dabei helfen, auf einfachem Weg an Lernunterlagen zum Thema „Sex Education“ zu gelangen. Daneben werden sensible Themenbereiche vermittelt.

Musikschule 4.0

Vier Studierende aus dem Masterstudiengang Digitale Medien und Kommunikation haben das Burgenländische Musikschulwerk in das digitale 21. Jahrhundert geholt. Mit der Entwicklung einer ausgeklügelten Social-Media-Strategie konnte das Spannungsfeld zwischen dem traditionsreichen Auftritt der Musikschule und der jungen Online-Zielgruppe nachhaltig gelöst werden.

Digilino – Lernwebsite zur Digitalisierung

Mit Digilino sollen Schülerinnen und Schüler eigenständig digitale Kompetenzen erlernen und mit spielerischen Elementen wie Game Based Learning individuelle Lernziele erreichen. Daneben können sie IT-Fachbegriffe und Grundlagenwissen zu relevanten Themen erwerben. Auch dieses Projekt entstand im Masterstudiengang E-Learning und Wissensmanagement.