„Die Reduktion von Flächenverbrauch und Emissionen im Bausektor birgt ein großes Potenzial. Mit dem Schwerpunkt Sanierung wollen wir diese Möglichkeiten der Nachhaltigkeit weiter ausloten“, so die Gastgeber Robert Pichler (TBH Ingenieur GmbH) und Johannes Huber-Grabenwarter (ODÖRFER HAUSTECHNIK KG). Die Veranstaltung am Flughafen Graz bot nicht nur Einblicke in zwei herausragende Sanierungsprojekte, sondern beleuchtete auch die Initiativen des Landes Steiermark, die von Landesrätin Simone Schmiedtbauer vorgestellt wurden.

