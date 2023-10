„Ein verstärktes Bewusstsein für Stoffkreisläufe und Lebenszyklusmanagement in der Bauwirtschaft ist notwendig, um die Branche zukunftsorientiert auszurichten. Deshalb haben wir bei diesem Cradle to Cradle energytalk Ansätze für nachhaltiges Bauen in den Mittelpunkt gestellt“, so die Veranstalter Robert Pichler (TBH Ingenieur GmbH) und Johannes Huber-Grabenwarter (Odörfer Haustechnik KG). Bei der Herbstveranstaltung in der Alten Universität Graz wurde ein Pionierprojekt vorgestellt, das dem Ansatz der adaptiven Wiederverwendung folgt und Cradle to Cradle als Lösungsansatz für Materialengpässe beleuchtet.



Für bereits versiegelte Industrieflächen, die ihre ursprüngliche Nutzung verloren haben, braucht es neue Strategien für eine sinnvolle Nachnutzung. Ein Ansatz dazu ist die „adaptive reuse“, die dem Prinzip folgt, den Bestand umzunutzen und mögliche Nachteile in Vorteile zu verwandeln, anstatt die bestehenden Gebäude abzureißen. Ein Pionierprojekt, das diesen Ansatz verfolgt, ist das Einkaufszentrum 16 in Bergheim. „Statt neue Ressourcen zu verbrauchen, werden vorhandene reaktiviert. Im Einkaufszentrum sind 65.000 Tonnen Stahlbeton als graue Energie gespeichert, bei deren Herstellung mehr als 8.600 Tonnen CO2 in die Atmosphäre geblasen wurden“, erklärt Christian Kircher, Geschäftsführer von smartvoll Architekten ZT KG.

Stattdessen wurde der Bestand so umgebaut, dass das volle Potenzial für eine vielfältige Nutzung wie Büros, Gastronomie, Sportstätten und Produktionsbetriebe ausgeschöpft werden kann. So entstehen neue Lebensräume mit geringem Materialeinsatz und geringer Umweltbelastung. Um solche Projekte in Zukunft zu forcieren, ist jedoch die Zusammenarbeit relevanter Akteur:innen wie Architekturbüros, Bauherren, Baufirmen aber auch politischer Entscheidungsträger:innen gefragt.