Dietmar Schreiber verstärkt seit Kurzem das Heizungsteam der Niederlassung in Klagenfurt. Der gelernte Installateur kann auf mehr als 30 Jahre Erfahrung zurückgreifen, die Themen Heizung und Erneuerbare begleiten ihn schon lange sehr intensiv. „Ich kenne die Bedürfnisse der Installateure genau, denn ich habe selbst als Techniker erlebt, was es in der täglichen Arbeit und bei der Abwicklung von Projekten braucht“, so der 49-jährige Schreiber. In seiner Funktion als Energie- und Umwelttechnikexperte bei Odörfer möchte Schreiber den Fokus noch stärker auf Erneuerbare, insbesondere auf Wärmepumpen, legen.