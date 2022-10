So sorgt die steinodur® EPS plus Gefälledämmung des Erpfendorfer Dämmstoff-Spezialisten dauerhaft für ein angenehmes Raumklima und Wohlfühltemperaturen auf 2.315 Metern ü.A. – und das an 365 Tagen. In Kombination mit der einseitig strukturierten steinodur® WDO-E plus Dämmplatte ist zudem sicherer Schutz vor Feuchtigkeit geboten.