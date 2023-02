Roth bietet ein umfangreiches Sortiment an Fittingvarianten. Unabhängig von der individuellen Montagesituation ermöglichen vielfältige Dimensionsabstufungen der T-Stücke eine schnelle Installation, ohne auf zusätzliche Reduzierungen zurückgreifen zu müssen. Die kompakte Bauweise des Roth Fittings verleiht ihm mechanische Festigkeit und lässt sich leicht verarbeiten – insbesondere in engen und verwinkelten Einbausituationen. Eine Rohrhaltenase erleichtert die Montage und zwei Dichtringe sorgen für dauerhaft dichte Pressverbindungen. Die Kontur des Fitting-Grundkörpers verhindert ein Verrutschen des aufgesteckten Rohres. Die Einheit von Rohr und Fitting muss demnach bei der Montage nicht zusätzlich angehalten werden. Der Installateur kann so komfortabel und zügig verpressen, besonders in vertikalen Leitungssträngen. Fenster in der Edelstahl-Presshülse machen die richtige Rohrpositionierung sichtbar und der Drehmechanismus der Presshülse ermöglicht eine Rundumkontrolle.

Roth setzt für seine Kunststoff-Fittings den Hochleistungskunststoff PPSU ein. Dieser ist in der Raumfahrt-, Fahrzeug- und Medizintechnik erprobt und erreicht gute Ergebnisse bei den Eigenschaften Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Steifigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Wärmeformbeständigkeit. Auf der glatten Oberfläche des PPSU bilden sich keine mineralischen Ablagerungen aus Wasserbegleitstoffen. Der Werkstoff verfügt über hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit und ist für den Langzeit-Heißwassereinsatz geeignet.