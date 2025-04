Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlichen Nachholbedarf, was die digitale Strategie der Installationsunternehmen in Österreich angeht. Insbesondere die mangelnde rechtliche Konformität, die fehlende mobile Optimierung sowie eine schwache SEO- und Social-Media-Präsenz verhindern, dass die heimischen Installationsunternehmen in der digitalen Welt erfolgreich durchstarten können bzw. wahrgenommen werden. Vor allem gibt es bei folgenden Punkten Nachholbedarf:

Ein Drittel der Websites ist nicht für mobile Endgeräte optimiert.

15 % der Websites verfügen nicht über ein SSL-Zertifikat, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko bedeutet.

83 % der Websites entsprechen nicht der Datenschutzgrundverordnung.

73 % der Unternehmen haben keine Facebook-Seite

„Die Ergebnisse sind ein Alarmsignal für die gesamte Branche. Wer heute nicht in die Optimierung seiner digitalen Präsenz investiert, verliert den Anschluss – sowohl in technischer als auch in rechtlicher und vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht“, so Harald Karbon, Leitung Digitale Kommunikation Tirol, von Edelweiss Digital.

„Für alle Installationsunternehmen, die rasch gegensteuern und ihre Website bzw. ihren gesamten digitalen Auftritt auf den aktuellen Stand bringen wollen, um online erfolgreich Kunden zu gewinnen, steht Edelweiss Digital als kompetenter Partner gerne zur Verfügung. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die Unternehmen sowohl eine optimale Auffindbarkeit im Netz als auch die nötige rechtliche Sicherheit bieten.“

Hier einige Ergebnisse der Analyse im Detail.