Die Wielitsch Haustechnik KG ist als Großhändler regional stark verwurzelt, aber als Teil der GC-Gruppe Österreich auch überregional vernetzt.



Hans-Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC-Gruppe Österreich, sagt zur Staffelübergabe: „Ich bin überzeugt, dass wir mit Florian Wielitsch eine exzellente Nachfolge für die Leitung der Wielitsch Haustechnik haben. Florian Wielitsch gehört zur jungen, bestens ausgebildeten Generation, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen – und das in einer Zeit, die wirtschaftlich sehr herausfordernd ist. Für diesen Schritt hat er meine größte Hochachtung! Das sage ich als Vertreter der nicht mehr ganz so jungen Generation: Es ist wichtig, dass wir das Potenzial und die Kraft der jungen Talente erkennen und zulassen. Die Jungen haben weniger Berufsjahre auf dem Buckel als wir Älteren, bringen dafür aber extrem wichtige neue Herangehensweisen und Dynamiken mit.“



Hans-Peter Moser fügt noch hinzu: „Dass ein so traditionsreiches Unternehmen wie Wielitsch in Familienhänden bleibt und wir damit für Stabilität und Verlässlichkeit sorgen, ist ein starkes Signal, das wir als GC-Gruppe Österreich aussenden.“



