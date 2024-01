Doch nicht nur die Energie-, sondern auch die Mobilitäts-Wende, die politisch fast ausschließlich auf E-Fahrzeuge fokussiert, verläuft hierzulande schleppend. So hat das Kaufinteresse an E-Autos nach jahrelanger Stagnation nun sogar abgenommen. Vor allem die zu geringe Reichweite und die hohen Anschaffungskosten sprechen laut den Befragten gegen ein Elektroauto. Insbesondere bei den unter 40-Jährigen ist das Interesse gesunken.

„Die Etablierung des E-Autos geht nur schleppend voran, obwohl es mittlerweile schon ein breites Angebot gibt. Gerade für die jungen Generationen wirkt der Kostenfaktor noch zu abschreckend“, so Gerhard Marterbauer, Partner bei Deloitte Österreich.

Die Top-Gründe für die Anschaffung eines Elektroautos sind in erster Linie finanzieller Natur. Die geringen Betriebskosten und die öffentlichen Förderungen stehen laut Studie an oberster Stelle. Nachhaltigkeitsbezogene Argumente wie emissionsfreies Fahren, die Unabhängigkeit von fossilen Kraftstoffen und der Umweltschutz haben hingegen im Vergleich zum Vorjahr an Überzeugungskraft verloren. „Die Umfrage zeigt klar, dass sich öffentliche Förderungen positiv auf die Kaufentscheidung auswirken. Das ist ein zentraler Hebel, um den Ausbau nachhaltiger Mobilität in Österreich voranzutreiben – und sollte unbedingt beibehalten werden“, betont Gerhard Marterbauer.

Anm. d. Red.: Dass es seit einiger Zeit schon an vielen Tankstellen die Möglichkeit gibt, mit Diesel-Fahrzeugen zu 90 % CO 2 -neutral unterwegs zu sein (mit HVO 100), hat sich noch nicht herumgesprochen und wird seitens der Politik kaum angesprochen oder propagiert. Dieser erneuerbare Brenn-/Treibstoff wäre auch für Heizzwecke geeignet.