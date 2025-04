Hier kommen Aussteller, Fachbesuchende, hochkarätige Referenten und Referentinnen und damit die gesamte Expertise aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zum Thema Wasserstoff zusammen.

Das Angebotsspektrum umfasst alle Themen entlang der Wertschöpfungskette der Wasserstoffbranche, angefangen bei der Erzeugung, über Logistik, Nutzung und Strategien, bis hin zu konkreten Lösungen.

An den beiden Dezember-Tagen werden Entscheidende aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette in den Dialog treten und auf der Expo die neuesten Technologien präsentieren.

Während im Konferenzbereich durch nationale und internationale Entscheidende, Experten (m/w/d) durch Vorträge, Podiumsdiskussionen und Keynotes die Weichen für eine erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft diskutiert werden, bietet die Messehalle mit umfassenden Firmen- und Projektpräsentationen renommierter Unternehmen und Forschungseinrichtungen Raum für Innovationen, Technologien, Startups und den Dialog miteinander.

Die beiden Hydrogen Dialogue – Summit & Expo-Tage bringen in punkto Wasserstoff(wirtschaft) die aktuellen Fakten, Meinungen und Entwicklungen in diesem Bereich auf den Punkt.



