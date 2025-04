Nach einer kleinen Stärkung zu Mittag, setzte Mag. Dr. Ronald Pommer im Doppelpack mit einem KI gestützten Rückblick über 10 Jahre Trendstudie und den aktuellen Daten für 2024/2025 fort. Er interpretierte die Ergebnisse der Trendstudie 2024/2025 und gab den Teilnehmern so einen Überblick zu den zukünftigen Entwicklungen in der Branche. Seine Analysen sind in verstärkten regionalen Auswertungen mit klaren Vergleichen in der Trendstudie abgebildet.

Den klimatischen Herausforderungen widmete sich Prof. Dr. Aron Sterniczky, der die Auswirkungen des Klimawandels auf die Branche darlegte. „Wir müssen uns mit den realen Effekten des Klimawandels auseinandersetzen. Dies betrifft nicht nur die Umwelt, sondern auch die wirtschaftliche Stabilität unserer Branche“, so Sterniczky.

Die Veranstaltung bot auch reichlich Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung unter den Teilnehmern. Installateure und Branchenbegleiter hatten die Möglichkeit, Kontakte zu pflegen oder neue zu knüpfen und über die vielen News dieses Tages zu diskutieren.

Abgerundet wurde der Kongress durch eine Podiumsdiskussion, wo die Vortragenden, Installateur-Bundesinnungsmeister Manfred Denk und VIZ-Obmann Alexander Sollböck die Chancen für eine erfolgreiche Energieumstellung, bei einer langfristigen politischen Unterstützung erörterten.

Insgesamt zeigte der VIZ-Trendkongress, dass die SHK-Branche durch verschiedenste Faktoren einmal mehr an einer entscheidenden Weggabelung steht.



