Thomas Karall, kaufmännischer Vorstand der APG, betont die Bedeutung eines leistungsfähigen Stromnetzes, um den volatilen Strom aus erneuerbaren Energiequellen effizient nutzen zu können. Dies reduziert nicht nur die Systemkosten und CO 2 -Emissionen, sondern erhöht auch die Versorgungssicherheit und ermöglicht die Integration aller erneuerbaren Anlagen und Akteure in das Stromsystem.



Zusätzlich ermöglicht das regionale Stromnetz der APG den Energieaustausch innerhalb Österreichs, wobei Stromüberschüsse zwischen den Bundesländern verteilt werden, um Defizite auszugleichen. Im Jänner produzierten vor allem die windreichen Bundesländer Niederösterreich und Burgenland den höchsten Energieüberschuss.



Abschließend wird auf die Bedeutung eines verantwortungsvollen Stromverbrauchs hingewiesen. Jede Stromeinsparung trägt zur Reduktion der CO 2 -Emissionen und der Gesamtsystemkosten bei und erhöht die Systemsicherheit. Der steigende Trend zur Nutzung von Photovoltaikanlagen und die Herausforderungen durch die zunehmende Eigenerzeugung unterstreichen die Bedeutung der digitalen Transformation des Stromsystems für eine transparente und effiziente Energieversorgung.

