Als positiv beim ElWG hebt Pilz hervor, dass die Möglichkeiten der intelligenten Messgeräte für Planungs- und Forschungszwecke künftig besser genutzt werden können. Das Gesetz sieht auch eine neue Form der Dienstleistung im Stromsystem vor: Aggregatoren sollen unabhängig mit Strom handeln und im Auftrag von Konsumenten deren Verbrauch optimieren.

Eine länger bestehende Forderung der (Strom-)Netzbetreiber wurde jedoch nur in Ansätzen erfüllt: Netzbetreiber erhalten die Möglichkeit, mit den Einspeisern von erneuerbarem Strom dynamische oder statische Leistungsregelung zu vereinbaren. So können selten vorkommende extreme Leistungsspitzen vermieden werden. „Das wäre eine gute Möglichkeit, um die Netze zu entlasten und so in Summe mehr Strom aufnehmen zu können“, erläutert Pilz, „allerdings soll das laut Gesetzesentwurf nur befristet möglich sein. Für eine echte Effizienzsteigerung der Netze wäre es aber nötig, die dynamische oder statische Leistungsregelung dauerhaft vorzusehen.“ Produzenten würden dabei nur geringe Prozentsätze der Jahresproduktion nicht einspeisen können, wogegen die Aufnahmefähigkeit der Netze stark gesteigert würde.

Im anderen Fall erhöht sich die Notwendigkeit für den Ausbau der Netze. Dafür sind im ElWG unrealistische Fristen vorgesehen, kritisiert Pilz. Niederspannungsnetze (Netzebenen 7, 6 und 5) sollen bei Bedarf innerhalb eines Jahres ausgebaut werden, in der Mittelspannung (Netzebenen 4 und 3) sind zwei Jahre vorgesehen. „Das ist allein aufgrund der Lieferzeiten für Komponenten und Betriebsmittel in der Regel nicht einzuhalten“, so Pilz, „bei Transformatoren gibt es derzeit Lieferzeiten von bis zu zwei Jahren. Diese Fristen sollen gänzlich gestrichen werden - die Netzbetreiber bemühen sich auch ohne gesetzliche Verpflichtung um schnellstmöglichen Ausbau.“

Als überschießend stuft Pilz auch die Transparenzbestimmungen ein. Die Netzbetreiber sollen monatlich die freien Kapazitäten je Umspannwerk und Trafostation veröffentlichen müssen. Dies würde eine bessere Planbarkeit für Stromproduzenten ermöglichen, sei jedoch mit großem Aufwand für die Netzbetreiber verbunden und biete nur geringen Informationsgehalt. Zudem müssen die Netzbetreiber Kapazitäten für Störungsfälle vorhalten, was die Verfügbarkeit beeinflusst.