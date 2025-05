Im ABEX-Abholmarkt in Regau/ OÖ gibt es das 24/7-Service schon – dort können die Installateure (m/w/d) rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche und 365 Tagen im Jahr auf das gesamte Sortiment des ABEX zugreifen.

Zusätzlich zum ABEX in Regau/ OÖ bietet jetzt auch der ABEX in der Waagner-Biro-Straße in Graz/ Stmk. den 24/7-Service und damit volle Warenverfügbarkeit rund um die Uhr. „24/7 bedeutet, dass unsere Instlalateurpartner:innen dann einkaufen können, wann sie es brauchen – am Wochenende, abends oder im Notfall. Wir sind für unsere Kund:innen da! Damit schaffen wir maximale Flexibilität und Sicherheit“, betont Martin Szeidl, geschäftsführender Gesellschafter der GC Gebäudetechnik und ABEX-Koordinator der GC-Gruppe Österreich.

Das 24/7-Angebot in Graz und Regau wird mit dem brandneuen Service „Fast Lane“ ergänzt. „Fast Lane“ ist flexibel, papierlos und schnell: Die Kunden (m/w/d) scannen die benötigte Ware per App im ABEX, der Warenkorb wird automatisch erstellt. Ist der Einkauf erledigt, braucht es nicht einmal einen gedruckten Lieferschein - der wird nämlich digital erstellt und ist dann auf der Plattform GC Online Plus ersichtlich. „Einkaufen mit Fast Lane ist superschnell: Scan & Go, mehr müssen unsere Kund:innen nicht tun“, sagt Martin Szeidl. Und ergänzt: „24/7 und Fast Lane in Graz und Regau sind nur der Auftakt. Die Ausweitung des Services auf zahlreiche weitere Standorte in anderen Bundesländern ist in Planung. Mit dem kontinuierlichen und konsequenten Ausbau im Bereich ABEX heben wir die Zusammenarbeit mit unseren Installateurpartner:innen auf ein neues Level, das Erfolge jetzt und auch in Zukunft sichert.“



