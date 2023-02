GC-Gruppe Österreich : Weil die Arbeit auch im Lockdown weitergeht

Die GC-Gruppe Österreich will auch im neuen Lockdown für ihre Installateurpartner da sein und sie mit allem versorgen, was sie für die tägliche Arbeit brauchen. Lager- und Logistikmitarbeiter sind in vollem Einsatz und über GC Online Plus können rund um die Uhr Artike bestellt werden.