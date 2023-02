Zusätzlich zu den sechs neuen Lehrlingen bildet Getzner aktuell acht weitere Jugendliche als Fachkräfte aus. „Beim Familienunternehmen Getzner heißen wir unsere neuen Lehrlinge herzlich willkommen und freuen uns darauf, sie in ihrer Ausbildung zu begleiten“, so Lehrlingsbeauftragter Reinhard Gantner. „Sie haben sich mit einer Lehrstelle bei Getzner für eine Ausbildung entschieden, die nicht nur Spaß, sondern sie auch zu vielgefragten Fachkräften am Arbeitsmarkt macht.“