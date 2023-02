Wer den LG Air Solution Indoor Air Stand (C89 in Halle 12) besucht, wird an den Kanalgeräten in mittlerer Pressung mit der neu entwickelten Filterbox (ab Ende 2021 verfügbar) nicht vorbeikommen. Die verdeckt verbauten Systeme sorgen für eine saubere Luftqualität in den Innenräumen des Einzelhandels sowie in Hotels und Restaurants.