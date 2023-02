Photovoltaik : Kommunalkredit & Eww gründen Joint Venture

Die Gesellschaft hat sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Photovoltaik-Aufdachanlagen in Österreich spezialisiert und will diese in einem sogenannten „Contracting-Modell“ anbieten. Dabei ist keine anfängliche Investition seitens der Kunden notwendig.